Володимир "весь світ на порох" Соловйов: що ми знаємо про топового пропагандиста Кремля

Володимир "весь світ на порох" Соловйов: що ми знаємо про топового пропагандиста Кремля

Ми продовжуємо розповідати вам про головних російських чиновників, пропагандистів, лідерів думок та інших малоприємних людей прямо чи опосередковано винних у злочинах Росії проти України.

Один із найтоксичніших персонажів на російському пропагандистському ТБ – Володимир Соловйов. Ця людина давно і цілеспрямовано бреше та маніпулює, у властивій йому агресивній манері він розповідає російському суспільству, що Україна – фашистська держава, яка має бути знищена.

"Щоб знищити українські війська, навіть не треба переходити кордон", — заявляв Соловйов на початку широкомасштабного вторгнення.

"Брову піднімемо — і Україна зрозуміє все! І не треба жодних ілюзій!" та "Візьмемо Київ!" – стверджував пропагандист.

Також дуже любить Володимир Соловйов загрожувати всьому світу:

"Коротше, у нас два варіанти. Перший оптимістичний: ядерна війна, весь світ у попіл. Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося в Україні, – подумайте 300 разів! Нагадаю вам, що Україна – це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації".

Що ж відомо про освіту, кар'єру та особисте життя пропагандиста?

Володимир Соловй народився в Москві, йому 58 років, і за освітою він економіст. Закінчив Московський інститут сталі та сплавів, захистив дисертацію і навіть якийсь час викладав у Алабамському університеті. Цей факт особливо цікавий з огляду на те, що зараз Соловйов є професійним ненависником Америки.

Потім майбутній пропагандист із головою поринув у бізнес. Але як успішний бізнесмен та вчений потрапив у медіа? Іронія долі в тім, що у цьому Соловйову допомогло блискуче знання англійської. Його взяли в програму на радіо замість ведучої, яка захворіла, саме за цю якість.

Далі кар'єра складалася дуже вдало, зокрема, завдяки тому, що Соловйов завжди вмів знайти потрібні струни в душі сильних світу цього.

Володимир Путін та Володимир Соловйов / Getty Images

Незважаючи на поганий характер, Соловйов вміє дружити з потрібними людьми, через це він не тільки зробив блискучу кар'єру на телебаченні, а й став мультимільйонером.

У 2012 році указом президента Володимира Путіна включено до складу Ради з громадського телебачення. 2015 року взяв велике інтерв'ю у Путіна, яке згодом увійшло до документального пропагандистського фільму "Президент".

Ще 2004 року мерія Москви подарувала пропагандисту квартиру 160 метрів у елітному будинку. Пізніше Соловйов купив собі ще дві квартири в цьому ж будинку, дачу в Переделкіно (елітне передмістя)площею понад 1000 квадратних метрів на ділянці 60 соток, чотири вілли на озері Комо в Італії, дві з яких записані на його родичів.

Будинок, у якому Володимир Соловйов володіє трьома квартирами / ФБК

Володимир Соловйов був тричі одружений. У першому шлюбі у нього народилося двоє дітей, одна дитина народилася у другому шлюбі, у третьому шлюбі Соловйов виховує ще п'ятьох дітей.

Будинок Володимира Соловйова у Переділкіному / ФБК

Одна з вілл Володимира Соловйова на острові Кого / ФБК

Наразі пропагандист потрапив практично у всі можливі санкційні списки. Дві його вілли вартістю 8 млн євро конфісковані, а ті, що ще не конфіскували, обов'язково конфіскують найближчим часом. Рахунки заблоковані. Низка країн заборонила пропагандисту в'їзд.

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