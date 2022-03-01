Володимир Зеленський подякував герцогу та герцогині Кембриджським за підтримку України

Кілька днів тому герцог та герцогиня Кембриджські публічно висловили свою підтримку Україні та президентові Володимиру Зеленському.
На офіційній сторінці принца Вільяма та герцогині Кетрін у твітері була опублікована заява.
"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, які мужньо борються за це майбутнє W&C", — йдеться у повідомленні.
Сьогодні президент Зеленський подякував королівській парі Великої Британії за підтримку.
Olena і це приємно до Duke і Duchess Cambridge @RoyalFamily, що на цьому скромному часі, коли Україна є впевнено opposing Russia's invasion, вони беруться до нашої країни і підтримують наші brave citizens. Good will triumph.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
"Олена і я вдячні герцогу та герцогині Кембриджським @RoyalFamily, що в цей критичний час, коли Україна мужньо протистоїть вторгненню Росії, вони підтримують нашу країну і підтримують наших хоробрих громадян. Добро переможе".
Нагадаємо, президентське подружжя України прилітали з візитом до Великої Британії у жовтні 2020 року.
Герцог та герцогиня Сассекські також публічно висловлювали підтримку Україні.
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