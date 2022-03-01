Володимир Зеленський подякував герцогу та герцогині Кембриджським за підтримку України

Володимир та Олена Зеленські з принцом Вільямом та герцогинею Кетрін / Associated Press

Кілька днів тому герцог та герцогиня Кембриджські публічно висловили свою підтримку Україні та президентові Володимиру Зеленському.

На офіційній сторінці принца Вільяма та герцогині Кетрін у твітері була опублікована заява.

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, які мужньо борються за це майбутнє W&C", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні президент Зеленський подякував королівській парі Великої Британії за підтримку.

Olena і це приємно до Duke і Duchess Cambridge @RoyalFamily, що на цьому скромному часі, коли Україна є впевнено opposing Russia's invasion, вони беруться до нашої країни і підтримують наші brave citizens. Good will triumph. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

"Олена і я вдячні герцогу та герцогині Кембриджським @RoyalFamily, що в цей критичний час, коли Україна мужньо протистоїть вторгненню Росії, вони підтримують нашу країну і підтримують наших хоробрих громадян. Добро переможе".

Нагадаємо, президентське подружжя України прилітали з візитом до Великої Британії у жовтні 2020 року.

Герцог та герцогиня Сассекські також публічно висловлювали підтримку Україні.

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