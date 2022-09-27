"Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся": Лукашенко потролив Путіна за ядерні погрози

Путін прибув до Сочі, де вчора таки провів зустріч із президентом Білорусії Лукашенком. Говорили на дві актуальні теми – визнання референдумів РФ на окупованих територіях України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та визнання "нових територій", а також про мобілізацію.

Як повідомляє телеграм-канал Generall SVR, Лукашенко довго слухав, мало заперечував, але в результаті пообіцяв "обміркувати все вдома. Але, як пише канал, очевидно, що його рішення буде негативним. За даними деяких джерел, повідомляється, що "вже кілька тижнів Лукашенко через посередників веде переговори з керівництвом США, Євросоюзу та кількох європейських країн окремо. Більше того, у цих переговорах намітився серйозний прогрес і воювати з усім світом заради дружби з Путіним, Лукашенко явно не має наміру".

Путін та Лукашенко / Фото: Associated Press

Однак, незважаючи на явну не підтримку путінських рішень, Лукашенко не побоявся потролити свого колегу. Ось що пише канал:

"Під час обіду Лукашенко, у присутності кількох людей, поставив несподіване запитання російському президенту: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?" Ошелешений Путін запитав до чого це питання, Лукашенко відповів, що брязкання ядерною зброєю добре, коли це блеф, А якщо не блеф, то це самогубство. На це Путін сказав, що поки про це говорити рано і змінив тему. На відміну від Путіна, Лукашенко явно не збирається вмирати найближчим часом ні від онкології, ні від ядерної катастрофи, у нього на майбутнє великі плани".

І ці плани підтверджуються тим, що він усіляко намагається знайти шляхи рішення для своєї країни, спілкуючись через посередників із Заходом. Але так само намагається всидіти "одним місцем на двох стільцях", оскільки Путіну пообіцяв традиційно допомогти озброєннями з білоруських військових складських запасів та пошиттям форми для мобілізованих російських військових.

Путін / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що до приїзду в Сочі Путін був на Валдаї, де зустрічався зі старцем. Але зустріч із шаманом не увінчалася успіхом для диктатора.

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