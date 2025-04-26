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Володимир та Олена Зеленські на прощанні з Папою Франциском
26 квітня у Ватикані відбувся похорон Папи Франциска. Понтифік очолював Римсько-католицьку церкву протягом 12 років і помер у Великодній понеділок у віці 88 років.
Прощання з Папою відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Його тіло поміщене в труну з кипарисового дерева та поставлено у центрі площі. Серед запрошених на прощання з понтифіком 50 глав держав та 10 правлячих монархів.
Попрощатися з Папою прибуло і президентське подружжя України — Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
Пара, відповідно до траурної традиції, була одягнена в чорне вбрання. Володимир Зеленський не зрадив свому переконанню щодо одягу і одягнув не в костюм — він носив штани, легку куртку з кишенями та чорну сорочку без краватки. Раніше він неодноразово заявляв, що костюм і діловий одяг носитиме після завершення війни в Україні.
Перша леді Олена Зеленська обрала свій улюблений стиль, оскільки на ній був костюм із жакетом, а також шифонова блуза із бантом на шиї. Також вона зробила елегантну зачіску та одягла сонцезахисні окуляри. Єдиною яскравою деталлю образу стала маленька золота брошка на лацкані жакету першої леді.