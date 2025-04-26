Володимир та Олена Зеленські на прощанні з Папою Франциском

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Getty Images

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Прощання з Папою відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Його тіло поміщене в труну з кипарисового дерева та поставлено у центрі площі. Серед запрошених на прощання з понтифіком 50 глав держав та 10 правлячих монархів.

Попрощатися з Папою прибуло і президентське подружжя України — Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Олена Зеленська / © Associated Press

Пара, відповідно до траурної традиції, була одягнена в чорне вбрання. Володимир Зеленський не зрадив свому переконанню щодо одягу і одягнув не в костюм — він носив штани, легку куртку з кишенями та чорну сорочку без краватки. Раніше він неодноразово заявляв, що костюм і діловий одяг носитиме після завершення війни в Україні.

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Володимир Зеленський / © Associated Press

Перша леді Олена Зеленська обрала свій улюблений стиль, оскільки на ній був костюм із жакетом, а також шифонова блуза із бантом на шиї. Також вона зробила елегантну зачіску та одягла сонцезахисні окуляри. Єдиною яскравою деталлю образу стала маленька золота брошка на лацкані жакету першої леді.

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Getty Images