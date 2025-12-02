ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Володимир та Олена Зеленські прибули до Ірландії і зустрілися з президенткою країни

Цей візит є першим офіційним візитом пари до цієї країни.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Володимир Зеленський та Олена Зеленська

Володимир Зеленський та Олена Зеленська / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з першим офіційним візитом. Пару сфотографували в аеропорту Дубліна, коли вони виходили з літака.

Обоє були одягнені лаконічно і в темних кольорах. На першій леді було вільне пальто, волосся вона зібрала, однак сильний вітер намагався розкуйовдити його.

Володимир та Олена Зеленські / © Getty Images

Володимир та Олена Зеленські / © Getty Images

В Ірландії у президента та першої леді запланована низка зустрічей, зокрема вони зустрілися президенткою Кетрін Конноллі. Для цієї зустрічі пані Олена переодяглася у діловий костюм та білу блузку з вишивкою.

Володимир та Олена Зеленські і президентка Ірландії / © Getty Images

Володимир та Олена Зеленські і президентка Ірландії / © Getty Images

Днем раніше пара відвідала Францію, де також зустрілася з президентом і першою леді країни. Того дня перші леді Олена Зеленська та Бріжит Макрон привернули увагу своїм вибором вбрання під час зустрічі в Єлисейському палаці, оскільки обидві прийшли в ділових костюмах.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie