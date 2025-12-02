Володимир та Олена Зеленські прибули до Ірландії і зустрілися з президенткою країни

Володимир Зеленський та Олена Зеленська / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з першим офіційним візитом. Пару сфотографували в аеропорту Дубліна, коли вони виходили з літака.

Обоє були одягнені лаконічно і в темних кольорах. На першій леді було вільне пальто, волосся вона зібрала, однак сильний вітер намагався розкуйовдити його.

Володимир та Олена Зеленські / © Getty Images

В Ірландії у президента та першої леді запланована низка зустрічей, зокрема вони зустрілися президенткою Кетрін Конноллі. Для цієї зустрічі пані Олена переодяглася у діловий костюм та білу блузку з вишивкою.

Володимир та Олена Зеленські і президентка Ірландії / © Getty Images

Днем раніше пара відвідала Францію, де також зустрілася з президентом і першою леді країни. Того дня перші леді Олена Зеленська та Бріжит Макрон привернули увагу своїм вибором вбрання під час зустрічі в Єлисейському палаці, оскільки обидві прийшли в ділових костюмах.