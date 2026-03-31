Володимир та Олена Зеленські у чорних вбраннях вшанували пам’ять українців, яких вбили російські окупанти у Бучі

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 31 березня, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів вшанували пам’ять українців, яких убили і закатували російські загарбники в лютому — березні 2022 року.

Президентське подружжя встановило лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України у Бучі.

«Коли про Бучу дізнався весь світ. Про українців, жорстоко вбитих на вулицях Бучі російськими окупантами. Про наших закатованих людей у підвалах. Про розстріляних на дорогах. Про дорослих і дітей, чиї тіла були знайдені в могилах у Бучі. Усі побачили, який жах несе Росія та її агресія. Побачили, від чого насправді захищається Україна.

Сьогодні, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів, ми вшанували пам’ять українців, яких убили й закатували там. Ми пам’ятаємо і не забудемо, що зробив ворог. Кожен російський убивця, кат і терорист повинен відповісти за кожен злочин проти наших людей.

Світла пам’ять кожному, чиє життя забрала Росія, усім, хто загинув у Бучі та по всій Україні від рук російських окупантів», — йдеться у спільному дописі подружжя Зеленських у соцмережі.

Вони з’явилися там у всьому чорному. На Олені був подовжений жакет на затин і широкі штани зі стрілками, які вона скомбінувала з чорним взуттям. У першої леді було акуратне укладання з боковим проділом і м’якими локонами, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і брошка у вигляді мапи України на жакеті.

Володимир Зеленський був одягнений у жилет на блискавці, світшот і штани, які він доповнив чорними кросівками.

