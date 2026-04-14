Володимир та Олена Зеленські у гарних вишиванках зустрілися з дітьми-сиротами у Софії Київській
Президентське поодружжя привітало з Великоднем дітей загиблих захисників і захисниць України.
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись у Софії Київській із дітьми-сиротами з Києва та Київщини, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну.
Президентське подружжя поспілкувалося з дітьми, передали їм подарунки з нагоди Великодня і пофотографувалися з ними.
У Софії Київській для маленьких українців організували екскурсію, провели квест, під час якого вони шукали писанки на території національного заповідника. А також діти співали веснянки та гаївки і взяли участь у майстер-класі з виготовлення вітражів.
Президент був одягнений у сіру сорочку з чорною вишивкою від бренду DAMIRLI, яку поєднав із чорними штанями.
Перша леді обрала білу сорочку з червоною квітковою вишивкою під назвою FRANKO від бренду KARAVAY і чорні широкі штани зі стрілками.
Аутфіт Олена доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем, перлинними сережками-пусетами, намистом і золотим ланцюжком із підвіскою-хрестиком.