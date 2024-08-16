Вона була б чудовою королевою: колишній дворецький розхвалив принцесу Анну

Єдиній дочці королеви Єлизавети II і принца Філіпа не судилося стати королевою, але, якби й довелося, вона впоралася б не гірше за Чарльза, її старшого брата.
Колишній королівський дворецький Грант Гарролд, який працював на Чарльза від 2004 по 2011 рік, похвалив принцесу Анну і заявив, що з неї вийшла б чудова королева.
"Принцеса Анна — одна з найзайнятіших королівських осіб. Раніше вона брала участь у заходах як мінімум удвічі частіше, ніж Вільям і Кейт, а може, і частіше, ніж король. Цей рік буде для неї таким самим насиченим. Для Анни важливо продовжувати йти вперед. Їй важко відступити чи зробити перерву", – каже дворецький. "У неї є ця працьовита етика, яка дісталася їй від її покійних матері та батька. Вона була б приголомшливою королевою", — вважає пан Гарролд.
Ексспівробітник короля також зазначив її людські якості, сказавши, що за зачиненими дверима принцеса Анна така сама, як і на публіці, пише express.co.uk.
"Анна працьовита, але дуже добра і ввічлива. Має гострий характер батька. Вона завжди хотіла все встигнути, але при цьому була дуже веселою", — додає він.
Дворецький згадує, як часто бачив принцесу, що сміється разом із батьком принцом Філіпом, коли вони готували барбекю. Було видно, наскільки особливим був їхній зв'язок.
"Анна дуже практична і хоче прожити своє життя так, як хоче. Вона робить те, що хоче, і не завжди хоче, щоб хтось робив щось за неї. Їй подобається контролювати", — каже колишній співробітник палацу.
Учора, 15 серпня, принцеса Анна відсвяткувала 74-річчя, а ми розповідали найцікавіші факти про неї.
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