Вона була ласуном: названі улюблені солодощі королеви Єлизавети II

Покійна монархиня любила солодощі, особливо шоколадні.
Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповідав журналу Hello!, що королева Єлизавета II найчастіше віддавала перевагу шоколадним десертам, а сам шеф називав її "шоколадоголіком".
Покійна королева щодня насолоджувалася безліччю солодощів та пудингів, а шоколадний бісквітний торт був її найулюбленішим.
"Вона справжній шоколадоголік і обирала б все, що ми включаємо в меню і що містить шоколад, особливо шоколадний пиріг", — каже шефкухар, який також готував для принцеси Діани.
Також відомо, що кожен день до пообіднього чаю Єлизаветі II подавали торт: лимонний, фруктовий, імбирний, або бісквіт з джемом і вершками. Королева завжди брала маленький шматочок, а потім відправляла торт на кухню, де його розрізали та роздавали персоналу, щоб десерт не пропадав даремно.
До речі, любов до всього шоколадного у королеви Єлизавети II перейняв і її онук принц Вільям.
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