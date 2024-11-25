Вона була ласуном: названі улюблені солодощі королеви Єлизавети II

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповідав журналу Hello!, що королева Єлизавета II найчастіше віддавала перевагу шоколадним десертам, а сам шеф називав її "шоколадоголіком".

Покійна королева щодня насолоджувалася безліччю солодощів та пудингів, а шоколадний бісквітний торт був її найулюбленішим.

"Вона справжній шоколадоголік і обирала б все, що ми включаємо в меню і що містить шоколад, особливо шоколадний пиріг", — каже шефкухар, який також готував для принцеси Діани.

Останній торт до платинового ювілею королеви Єлизавети II спекли 2022 року / Фото: Associated Press

Також відомо, що кожен день до пообіднього чаю Єлизаветі II подавали торт: лимонний, фруктовий, імбирний, або бісквіт з джемом і вершками. Королева завжди брала маленький шматочок, а потім відправляла торт на кухню, де його розрізали та роздавали персоналу, щоб десерт не пропадав даремно.

До речі, любов до всього шоколадного у королеви Єлизавети II перейняв і її онук принц Вільям.

Читайте також:

Ювілеї королеви Єлизавети II (20 фото)