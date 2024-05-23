Вона була розкішною: що сталося з весільною сукнею королеви Летиції

22 травня королева Летиція та король Філіп VI відсвяткували 20-ту річницю від дня свого весілля.

Вчора ми розповідали вам про розкішну весільну сукню, в якій виходила заміж іспанська журналістка Летиція Ортіс 2004 року. Вона вважалася однією із найдорожчих королівських весільних суконь на той час.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

Що ж сталося з вбранням після церемонії і де воно зараз?

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе / Фото: Getty Images

Відомо, що після весілля Летиції та Феліпе весільну сукню нареченої було збережено і через рік 2005-го вона була виставлена у Королівському палаці Аранхуеса – заміській резиденції іспанських королів, розташованій за 48 км на південь від Мадрида.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми також зібрали для вас цікаві факти про весілля королеви Летиції та короля Філіпа VI.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

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