Вона це обожнювала: якою була улюблена страва на обід принцеси Діани

Даррен Макгрейді п'ятнадцять років працював на королівську родину Британії і часто готував для принцеси Діани та її синів – Вільяма та Гаррі. На своєму ютуб-каналі Даррен відверто розповів про те, яку страву на обід часто полюбляла їсти принцеса.

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / Фото: Getty Images

Діана любила домашню їжу, а одним із її фаворитів була запечена картопля з домашніми яйцями.

"Яйце Сюзетт — було однією з улюблених страв принцеси Діани. Вона замовляла його принаймні раз на тиждень", — каже шеф. Страва відрізнялася простотою та ситністю. Яйце-пашот подавалося на картопляній подушці зі шпинатом та голландським соусом, пише express.co.uk.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що принцеса Уельська Кетрін полюбляє їсти на сніданок. Це вівсянка та напій, приготований з багатих на поживні речовини продуктів. Напій містить капусту, шпинат та спіруліну, які, як кажуть, є її фаворитами завдяки білку та корисним вітамінам.

Читайте також:

Принцеса Діана до весілля з принцом Чарльзом (13 фото)