Вона це обожнювала: якою була улюблена страва на обід принцеси Діани

Колишній шефкухар принцеси Діани поділився інформацією про те, якою була найулюбленіша страва принцеси Уельської.
Даррен Макгрейді п'ятнадцять років працював на королівську родину Британії і часто готував для принцеси Діани та її синів – Вільяма та Гаррі. На своєму ютуб-каналі Даррен відверто розповів про те, яку страву на обід часто полюбляла їсти принцеса.
Діана любила домашню їжу, а одним із її фаворитів була запечена картопля з домашніми яйцями.
"Яйце Сюзетт — було однією з улюблених страв принцеси Діани. Вона замовляла його принаймні раз на тиждень", — каже шеф. Страва відрізнялася простотою та ситністю. Яйце-пашот подавалося на картопляній подушці зі шпинатом та голландським соусом, пише express.co.uk.
Раніше ми розповідали, що принцеса Уельська Кетрін полюбляє їсти на сніданок. Це вівсянка та напій, приготований з багатих на поживні речовини продуктів. Напій містить капусту, шпинат та спіруліну, які, як кажуть, є її фаворитами завдяки білку та корисним вітамінам.
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