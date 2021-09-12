Вона чарівна: 84-річна принцеса Олександра в ніжному образі з'явилася на весіллі своєї онуки

Вона чарівна: 84-річна принцеса Олександра в ніжному образі з'явилася на весіллі своєї онуки

84-річна сестра королеви Єлизавети II — принцеса Олександра — на весіллі своєї онуки мала приголомшливий вигляд.

10 вересня відбулося вінчання Флори Огілві, онуки принцеси Олександри і шведського фінансиста Тімоті Вестерберга.

Весілля Флори Огілві і Тімоті Вестерберга / Getty Images

Бабуся Флори, принцеса Олександра, яка була подружкою нареченої на весіллі королеви Єлизавети II з принцом Філіпом 1947 року, одягла на торжество милу сукню в гороховий принт пудрово-рожевого кольору і подовжений рожевий блейзер зверху.

принцеса Олександра / Getty Images

Принцеса підібрала відповідний капелюх для цього святкового образу, він також був рожевого кольору і з великою квіткою спереду. В руках вона тримала золотистий клатч і білі рукавички, а взута була в туфлі-човники на підборах бежевого кольору з золотистим декором.

принцеса Олександра / Getty Images

Принцесу зазнімкували, коли вона виходила з автомобіля і прямувала до церкви Сент-Джеймсському палацу.

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