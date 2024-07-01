Вона чарівна: дружина Ріші Сунака у сарі кольору індиго відвідала храм

Акшата Мурті у яскравому традиційному одязі з чоловіком сходила до храму.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті відвідали індуїстський храм BAPS Shri Swaminarayan Mandir у Лондоні. Там вони були босоніж.
Акшата мала чарівний вигляд у національному вбранні кольору індиго із золотистим орнаментом. У неї було розпущене волосся, золоті сережки-кільця у вухах, срібно-червоний камінчик на чолі і був відсутній макіяж на обличчі.
На Ріші був чорний костюм, біла сорочка і блакитна картата краватка.
Нагадаємо, Акшата Мурті у світло-жовтій шовковій сукні з квітковим принтом з'явилася на державному банкеті.
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