ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Вона чарівна: кронпринцеса Вікторія обрала ніжний жовтий лук для служби подяки

Кронпринцеса Швеції Вікторія разом із сім'єю відвідали службу подяки в Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та принц Оскар

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та принц Оскар / © Getty Images

Захід був організований на честь матері та батька кронпринцеси – короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії, які святкують 19 червня свій «золотий» весільний ювілей.

Кронпринцеса Вікторія прибула на службу з чоловіком кронпринцем Даніелем та їхнім сином – принцом Оскаром. Одягнена майбутня королева була в блідо-жовтий короткий жакет від Safiyaa, таку саму спідницю довжини міді від цієї ж марки, взута вона була в чорні туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала чорний клатч у формі конверта від Abro.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та принц Оскар / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та принц Оскар / © Getty Images

Вікторія зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж та доповнила образ перлинними сережками-висячками та мала дуже елегантний вигляд. Її чоловік Даніель одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку, такий самий образ був і в їхнього сина принца Оскара.

Нагадаємо, королева Сільвія з'явилася на цій службі в червоному твідовому пальті та капелюсі в тон і мала дуже яскравий та святковий вигляд.

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Getty Images

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie