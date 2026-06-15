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Вона чарівна: кронпринцеса Вікторія обрала ніжний жовтий лук для служби подяки
Кронпринцеса Швеції Вікторія разом із сім'єю відвідали службу подяки в Стокгольмі.
Захід був організований на честь матері та батька кронпринцеси – короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії, які святкують 19 червня свій «золотий» весільний ювілей.
Кронпринцеса Вікторія прибула на службу з чоловіком кронпринцем Даніелем та їхнім сином – принцом Оскаром. Одягнена майбутня королева була в блідо-жовтий короткий жакет від Safiyaa, таку саму спідницю довжини міді від цієї ж марки, взута вона була в чорні туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала чорний клатч у формі конверта від Abro.
Вікторія зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж та доповнила образ перлинними сережками-висячками та мала дуже елегантний вигляд. Її чоловік Даніель одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку, такий самий образ був і в їхнього сина принца Оскара.
Нагадаємо, королева Сільвія з'явилася на цій службі в червоному твідовому пальті та капелюсі в тон і мала дуже яскравий та святковий вигляд.