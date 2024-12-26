Вона чарівна: молодша дочка Зари Тіндалл з'явилася на святковій службі в пальті з бантом

Зара Тіндалл взяла з собою на різдвяну службу в Сандрінгемі двох доньок – 6-річну Лену та 10-річну Мію.

Зару заскочили фотографи, коли вона йшла за руку з молодшою Леною. Дівчинка була одягнена в темно-синє пальто з коміром-стійкою та бантом на грудях, щільні колготи і взута в сині лаковані балетки з золотим декором. У Лени було розпущене волосся і на голові був обідок-кіска.

Зара Тіндалл з донькою Леною / Фото: Getty Images

Старша Міа Тіндалл була в пальті верблюжого кольору від Max&Co, квітковій сукні з мереживним коміром і ґудзиками та взута в чорні чоботи Mayoral з декором у вигляді сердець.

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Сама Зара була у винному двобортному пальті The Fold London, до якого підібрала обідок на голову Juliette Botterill Millinery, прикрашений квіткою. В руках у Тіндалл була мініатюрна сумка Lalage Beaumont, також підібрана до тону пальта, і взута вона була у високі замшеві чоботи на підборах LK Bennett. Її чоловік Майк Тіндалл також був присутній на службі в Сандрінгемі.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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