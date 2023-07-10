Вона часто робила це: як принцеса Діана цілувала чоловіка Чарльза на іграх у поло

Принцеса Уельська не стримувала радості і поцілувала чоловіка принца Вільяма на публіці після його перемоги в матчі з поло.

Цей поцілунок нагадав нам те, як принцеса Діана (мама Вільяма) цілувала тоді ще принца Чарльза (а тепер короля та батька Вільяма) після ігор у поло.

Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

Пара часто цілувалася на заходах, іноді навіть у губи. Чого не скажеш про досить стримані поцілунки Кейт та Вільяма.

Експертка з королівського етикету Майка Меєр розповіла журналу People, що немає жодних формальних правил для королівських пар, які демонструють романтичні стосунки на публіці — це робиться на власний розсуд.

Принцеса Діана та принц Чарльз після гри в поло / Фото: Associated Press

Принцеса Діана та принц Чарльз після гри в поло / Фото: Associated Press

"Старшим членам королівської сім'ї, швидше за все, не будуть говорити, як взаємодіяти або коли вони можуть або не можуть показувати свої почуття одне до одного на публіці ", — вважають експерти.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Королівський благодійний день поло технічно є офіційним заходом для принца Вільяма та принцеси Кейт, але вони обидвоє мають більш розслаблений вигляд, ніж на інших заходах, тому демонструють трохи більше ніжності одне до одного.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі, до речі, лише одного разу були заскочені за поцілунком після гри в поло Sentebale ISPS Handa у Королівському поло-клубі графства Беркшир у липні 2018 року. Їхній поцілунок тоді порівняли із пристрасним поцілунком Діани та Чарльза.

Принцеса Діана та принц Чарльз, Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також ми показували, як принцеса Уельська показала своє ставлення до чоловіка на публіці під час коронаційної служби на честь короля Чарльза III та королеви Камілли.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Читайте також: