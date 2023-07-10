Вона часто робила це: як принцеса Діана цілувала чоловіка Чарльза на іграх у поло

Принцеса Уельська не стримувала радості і поцілувала чоловіка принца Вільяма на публіці після його перемоги в матчі з поло.
Цей поцілунок нагадав нам те, як принцеса Діана (мама Вільяма) цілувала тоді ще принца Чарльза (а тепер короля та батька Вільяма) після ігор у поло.
Пара часто цілувалася на заходах, іноді навіть у губи. Чого не скажеш про досить стримані поцілунки Кейт та Вільяма.
Експертка з королівського етикету Майка Меєр розповіла журналу People, що немає жодних формальних правил для королівських пар, які демонструють романтичні стосунки на публіці — це робиться на власний розсуд.
"Старшим членам королівської сім'ї, швидше за все, не будуть говорити, як взаємодіяти або коли вони можуть або не можуть показувати свої почуття одне до одного на публіці ", — вважають експерти.
Королівський благодійний день поло технічно є офіційним заходом для принца Вільяма та принцеси Кейт, але вони обидвоє мають більш розслаблений вигляд, ніж на інших заходах, тому демонструють трохи більше ніжності одне до одного.
Меган Маркл і принц Гаррі, до речі, лише одного разу були заскочені за поцілунком після гри в поло Sentebale ISPS Handa у Королівському поло-клубі графства Беркшир у липні 2018 року. Їхній поцілунок тоді порівняли із пристрасним поцілунком Діани та Чарльза.
Також ми показували, як принцеса Уельська показала своє ставлення до чоловіка на публіці під час коронаційної служби на честь короля Чарльза III та королеви Камілли.
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