Вона для нього, як дочка: милі фото короля Чарльза III з улюбленою невісткою принцесою Уельською

У короля Чарльза III та принцеси Уельської Кетрін завжди були дуже теплі стосунки. Зараз, коли обидвоє переживають важкі часи, вони підтримують одне одного.

Чарльз завжди ставиться до Кетрін, як до дочки, якої він ніколи не мав. Принцеса Діана розповідала в біографічній книжці Ендрю Мортона, що він дуже хотів дочку і не зрадів, коли на світ з'явився другий син. Очевидно, що дружина його первістка – принца Вільяма – Кейт Міддлтон – замінила йому дочку.

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Коли Кетрін публічно оголосила про свій діагноз, король також зробив заяву, сказавши, як пишається нею. А напередодні у них відбувся приватний ланч у Віндзорському замку. Ми зібрали наймиліші фотографії Кейт і Чарльза різних років, щоб продемонструвати, який між ними завжди був зв'язок.

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін із чоловіком Вільямом / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін із чоловіком Вільямом у день їхнього весілля / Фото: Associated Press

Про хвороби монарха та принцеси стало відомо практично одночасно. Вони обидвоє оперувалися в The London Clinic, а пізніше публіці повідомили про їхні діагнози. Якими видами раку хворіють Кейт і Чарльз не повідомляється, але очевидним залишається факт, одне за одного вони стоятимуть горою. Ми ж сподіваємося незабаром побачити короля та принцесу на робочих заходах здоровими та щасливими.

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін, принц Вільям та королева Камілла / Фото: Associated Press

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