Вона дуже реалістична: французький музей презентував нову воскову статую принцеси Діани

Воскова статуя принцеси Діани / © Associated Press

Фігура принцеси примітна тим, що на ній була копія її знаменитої «сукні помсти» — ефектного вбрання з відкритими плечима, яке принцеса носила 1994 року.

Воскова статуя принцеси Діани / © Associated Press

Образ також був доповнений копією прикрас із сапфірами та діамантами, туфлями й невеликим клатчем.

Воскова статуя принцеси Діани / © Associated Press

Представники музею повідомили, що директор закладу замовив виготовлення нової фігури Діани, оскільки був «розчарований» фігурою в лондонському Музеї мадам Тюссо, що спонукало його замовити власну версію.

Музей обрав 20 листопада для відкриття виставки, оскільки цього дня 1995 року принцеса дала інтерв’ю журналістові BBC Мартіну Баширу, яке викликало шок у всьому світі.