Вона дуже реалістична: французький музей презентував нову воскову статую принцеси Діани
Через 28 років після смерті принцеси Діани музей Гревен у Парижі представив її воскову фігуру.
Фігура принцеси примітна тим, що на ній була копія її знаменитої «сукні помсти» — ефектного вбрання з відкритими плечима, яке принцеса носила 1994 року.
Образ також був доповнений копією прикрас із сапфірами та діамантами, туфлями й невеликим клатчем.
Представники музею повідомили, що директор закладу замовив виготовлення нової фігури Діани, оскільки був «розчарований» фігурою в лондонському Музеї мадам Тюссо, що спонукало його замовити власну версію.
Музей обрав 20 листопада для відкриття виставки, оскільки цього дня 1995 року принцеса дала інтерв’ю журналістові BBC Мартіну Баширу, яке викликало шок у всьому світі.