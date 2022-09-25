Вона хотіла бути знехтуваною: помічники Меган Маркл поділилися скандальними подробицями палацових ігор

Помічники герцогині Сассекської називають її самозакоханою соціопаткою, а себе "сассекським клубом тих, хто вижив" і стверджують, що мезгіт був спланований актрисою від початку її входження в королівську родину. І вони мають цьому докази.

Уривки з книги Валентайна Лоу "Придворні: прихована сила за короною" були опубліковані вчора ввечері The Sunday Times.

У книзі описується історія взаємин герцога та герцогині Сассекських з їхнім персоналом, людьми, які, за словами автора, вірили в Меган і зробили б усе, щоб допомогти парі досягти успіху.

Помічники дійшли висновку, що відхід з королівської сімʼї Меган був навмисним і планувався актрисою від самого початку.

Один із колишніх співробітників сказав автору: "Вона хотіла, щоб нею знехтували, вона була одержима цією ідеєю з першого дня".

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Дугой співробітник сказав Лоу: "Всі знали, що про нашу роботу судитимуть з огляду на її щастя. Помилка, яку ми зробили, полягала в тому, що ми думали, що вона хоче бути щасливою".

Помічники настільки розчарувалися в Меган, що почали підозрювати, що навіть її найвідчайдушніші благання були частиною навмисної стратегії, покликаної полегшити її від'їзд. Вони вважають, що вона хотіла отримати можливість сказати потім: "Погляньте, як вони мене не підтримали".

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Серед основних членів "сассекського клубу тих, хто вижив" були Саманта Коен, яку королева особисто попросила стати особисттою секретаркою пари і яка працювала на Сассексов з моменту їхнього весілля в травні 2018 року до закінчення їхнього турне Південною Африкою у вересні 2019 року, і Сара Летем, яка відповідала за зв'язки. Серед інших була також помічниця речниці Марні Гаффні.

Згідно з їхніми розповідями, деякі зі співробітників Меган підозрювали, що врешті-решт вона хотіла просто заробити гроші. І єдиний спосіб, яким вона могла це зробити, — залишити своє королівське життя і повернутися до Америки.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Частина проблеми, згідно з одним джерелом, полягала в тому, що всі у палаці всі були надто ввічливі: "Коли хтось вирішує не бути ввічливим, усі поняття не мають, що з цим робити."

В книзі стверджується, що Коен, яка мала 17-річний досвід роботи у палаці, часто говорила Едварду Янгу, особистому секретареві королеви, і Клайву Олдертону, особистому секретареві Чарльза, що, якщо все піде не так, палацу потрібні докази того, що вони піклувалися. про Гаррі та Меган.

У книзі цитується джерело, що говорить, що Коен зазнавала знущань і що все, що вона робила, ніколи не було достатньо хорошим для пари. Це було схоже на роботу на кілька підлітків. Вони були неможливі і довели свого секретаря до краю. Вона була дуже нещасна. Хоча минулого року адвокати герцогині заперечували, що міс Коен зазнавала знущань, заявивши, що пара завжди була вдячна їй за підтримку та самовідданість.

Сер Едвард Янг / Фото: Getty Images

Згідно з книгою, напруженість посилювалася погіршенням взаємин Гаррі та Меган із секретарями королеви та Чарльза – Олдертоном та Янгом. Гаррі так само зневажливо ставився до двох старших придворних, як і Меган.

Стверджується, що плани втечі пара тримала у найсуворішій таємності.

У книзі йдеться: "Коли Гаррі та Меган вирушили до Канади на шеститижневу перерву у листопаді 2019 року… Меган навіть не сказала няні своєї дитини Лоррен, куди вони їдуть". Меган зізналася лише одному зі своїх співробітників, що не повернеться, інші дізналися про це лише у січні 2020 року.

У новій книзі стверджується, що під час королівського туру Австралією в жовтні 2018 року Меган не розуміла, чому їй доводиться тиснути людям руки або здійснювати прогулянки. Повідомляється, що співробітники чули, як вона сказала: "Не можу повірити, що мені не платять".

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

У книзі стверджується, що Гаррі та Меган намагалися обійти правила, щоб отримати діамантову тіару для репетиції перед весіллям, коли перукар Меган був у Лондоні, але персонал палацу відмовив їм, заявивши, що необхідно дотримуватися суворого протоколу. У відповідь Гаррі нібито вдався до відвертих висловлювань, говорячи про костюмера королеви Анджелу Келлі, за що Єлизавета II засудила його, викликавши на приватну зустріч.

Анджела Келлі / Фото: Getty Images

Один інсайдер також заявив, що Гаррі боявся, що його затьмарить племінник — принц Джордж, коли йому виповниться 18 років. Він казав: "Цього разу я маю час, щоб на щось вплинути", маючи на увазі, поки Джорджу не виповнилося 18 років.

Джерело у палаці також повідомило Валентину Лоу, що Меган, на початку стосунків, тиснула на Гаррі, заявляючи, що розлучиться з ним, якщо він публічно не оголосить про їхні стосунки. Інший інсайдер сказав: "Він божеволів, коли казав: "Вона збирається мене кинути".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Також службовці розповідають, якою проблемою стала безпека, як тільки Меган прибула до Лондона, оскільки не було прямого способу забезпечити її постійним захистом поліції, що розпалювало напруженість між палацом та новою парою.

Стверджується, що вже в серпні 2019 року, перед туром Африкою, американська команда пари працювала над кількома угодами, включно з Netflix, серіалом про психічне здоров'я Гаррі для Apple+, закадровим голосом Меган у Дісней, та інтерв'ю з Опро Вінфрі, було вже заплановане на осінь.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Джерела у палаці стверджують, що парі постійно надсилали подарунки від модних, парфумерних та ювелірних компаній, коли вони мешкали в Кенсінгтонському палаці. Їхній помічник відмовився від предметів розкоші, дотримуючись протоколу про те, що члени королівської сім'ї не приймають комерційних подарунків, що призвело до зіткнень із Меган, яка була цим незадоволена.

Книжка має бути опублікована 6 жовтня видавництвом Headline Books.

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