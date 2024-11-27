Вона — ікона стилю: розглядаємо образ принцеси Діани із синім блейзером від Кетрін Вокер

Попри те, що цьому вбранню вже 30 років, воно всерівно має дуже сучасний вигляд.

Принцеса Діана дуже любила синій колір, оскільки він добре поєднувався з відтінком її очей і заручною каблучкою із сапфіром, тому часто носила вбрання цього відтінку. Одним із улюблених вбрань Діани був ансамбль від дизайнерки Кетрін Вокер.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Вбрання включало приталений блейзер із золотими ґудзиками у вигляді конюшини, закругленими широкими лацканами та манжетами на рукавах, а також чорну мінісукню.

Носила це вбрання принцеса у поєднанні з капроновими колготками чорного кольору, туфлями на невеликих підборах та чорною сумкою. Лук вона доповнила великими золотистими сережками у вухах та червоним манікюром.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Кетрін Вокер — була одним із дизайнерів, з яким Діана співпрацювала протягом багатьох років. Їхні професійні відносини почалися через три місяці після того, як Діана вийшла заміж за Чарльза і тривали до смерті Діани через шістнадцять років. Уокер створила принцесі багато її знакових вбрань, зокрема відому так звану сукню "Елвіс". Поховали принцесу також у сукні від Кетрін Вокер.

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