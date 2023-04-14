"Вона - інь для його ян": експерт розповів, у чому секрет успішного шлюбу Чарльза та Камілли

Нещодавно король Чарльз та королева Камілла відсвяткували вісімнадцяту річницю від дня свого весілля.
Багато років подружжя йде пліч-о-пліч і весь секрет їхнього міцного шлюбу в тому, що пара просто розуміє одне одного з півслова і підтримує у всьому.
Королівський біограф Крістофер Вілсон, який вивчав цю пару в книжці "Велике кохання", розповів журналу People про те, що Камілла заспокоює Чарльза так, як ніхто інший.
"Її присутність заспокоює його. Незважаючи на всі атрибути величі, на вершині холодно і самотньо, і легко побачити, яку втіху вона йому забезпечує. Між ними є винятковий зв'язок, вона — інь для його ян. Вона з тих, хто каже: "Все буде добре, давай почнемо та займемося справою"".
Експерт вважає, що Камілла привносить трохи легковажності до королівських обов'язків. "Вона змушує його сміятися. Коли їх щось заводить, ви бачите, як вони просто сміються разом. Вони роблять щось із таким ентузіазмом", — каже він. І додає: "Її відданість Чарльзу та відданість обов'язку надихнули королеву Єлизавету на останнє послання в День сходження на престол, де вона поділилася своїм щирим бажанням, щоб Камілла була відома як королева-консорт, коли Чарльз стане королем". Так і сталося. Коронуватися Камілла буде вже як королева.
Нагадаємо, раніше королівський фотограф розповів, як король Чарльз називає свою дружину Каміллу.
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