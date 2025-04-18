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Вона — копія принцеси Шарлотти: кузина принца Вільяма поділилася милим дитячим фото
Зовнішність дочки принца та принцеси Уельських часто порівнюють із іншими членами королівської родини Британії.
Принцесу Шарлотту часто порівнюють то з її покійною прабабусею королевою Єлизаветою II, то з батьком принцом Вільямом або тіткою Сарою Чатто.
Леді Кітті Спенсер — кузина принца Вільяма, днями поділилася своєю дитячою фотографією, показавши, як позує сидячи верхи на коні.
«Ви маєте такий самий вигляд, як Шарлотта Елізабет Діана», «Боже мій! Як же принцеса Шарлотта схожа на вас», «Я думав, це принцеса Шарлотта», — пишуть деякі з них. "Тепер ми знаємо, який вигляд матиме принцеса Шарлотта, коли виросте", - додав ще один підписник у коментарях.
Кітті Спенсер, яка сама виховує маленьку доньку Афіну, схоже теж у дитинстві займалася кінним спортом, як і Шарлотта любить усе, що пов'язане з кіньми.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, що дочка Кітті Спенсер — маленька копія принцеси Шарлотти на одному з опублікованих мамою знімків.