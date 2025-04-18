Принцеса Шарлотта / © Associated Press

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Принцесу Шарлотту часто порівнюють то з її покійною прабабусею королевою Єлизаветою II, то з батьком принцом Вільямом або тіткою Сарою Чатто.

Леді Кітті Спенсер — кузина принца Вільяма, днями поділилася своєю дитячою фотографією, показавши, як позує сидячи верхи на коні.

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

«Ви маєте такий самий вигляд, як Шарлотта Елізабет Діана», «Боже мій! Як же принцеса Шарлотта схожа на вас», «Я думав, це принцеса Шарлотта», — пишуть деякі з них. "Тепер ми знаємо, який вигляд матиме принцеса Шарлотта, коли виросте", - додав ще один підписник у коментарях.

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Принцеса Шарлотта та її мама Кейт / © Getty Images

Кітті Спенсер, яка сама виховує маленьку доньку Афіну, схоже теж у дитинстві займалася кінним спортом, як і Шарлотта любить усе, що пов'язане з кіньми.

Кітті Спенсер / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, що дочка Кітті Спенсер — маленька копія принцеси Шарлотти на одному з опублікованих мамою знімків.