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Вона копія мама: папараці зазнімкували, який вигляд має дочка принцеси Беатріс

Вона копія мама: папараці зазнімкували, який вигляд має дочка принцеси Беатріс

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

На різдвяний обід короля Чарльза вчора до Букінгемського палацу принцеса Беатріс взяла з собою 3-річну дочку Сієнну.

Дівчинка не з'являється на публічних заходах королівської родини, тому широка публіка не знає, який вона має вигляд. На знімках, які вчора зробили папараці, дівчинку зазнімкували на задньому сидінні автомобіля в якому їхала Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Сієнна сиділа в спеціальному дитячому кріслі і ковпалася пальцем у роті.

Принцеса Беатріс її чоловік Едоардо та їхня дочка Сієнна / © Getty Images
Принцеса Беатріс її чоловік Едоардо та їхня дочка Сієнна / Фото: Getty Images

Дівчинка така ж білява, якою була її мама Беатріс у дитинстві, а також дуже на неї схожа, особливо очима.

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс, нагадаємо, зараз вагітна другою дитиною, але поки що не відомо, хто це буде – дівчинка чи хлопчик.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про королівських немовлят, які народилися 2024 року, а також розповідали про принцес, які зараз у цікавому стані.

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