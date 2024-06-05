Вона красуня: королева Мері в рожевій сукні і крислатому капелюсі приїхала на службу

Король Фредерік X та королева Мері відвідали службу на честь 175-річчя Конституції у церкві Голмен у Копенгагені.

Королева Мері та король Фредерік X, королева Маргрете II та принцеса Бенедикта / Фото: Getty Images

Її Величність одяглася в сукню міді з поясом та об'ємними рукавами від бренду Andrew Gn, вартістю 3425 доларів. Вона доповнила свій яскравий лук капелюхом з широкими крисами, прикрашеним стрічкою від Susanne Juul, бежевими туфлями-човниками від Prada та мініатюрним клатчем. Королева зробила гарний макіяж, зібрала волосся у бічний низький пучок, одягла квіткові сережки та кілька золотих тонких ланцюжків. У руках Мері тримала букет квітів.

Її чоловік король Фредерік X був елегантний у темно-синьому костюмі, білій сорочці і в бордовій краватці в рожевий горох, яку, мабуть, підібрав до тону вбрання своєї дружини.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який подарунок король Фредерік зробив дружині у день свого народження.

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