Вона красуня: королева Ранія у ніжному образі з'явилася на зустрічі

54-річна Ранія, яка цього літа вперше стала бабусею, одягла блузку Giambattista Valli кремового кольору з круглим вирізом і рукавами до ліктя та спідницю міді від Zimmermann, прикрашену вишитими візерунками з різнокольорових ниток. На зап'ясті у Ранії був золотий браслет, волосся укладене і розпущене, а на пальцях кілька каблучок. Також образ завершував гарний макіяж на обличчі.

"Завжди приємно проводити час із дружелюбними та гостинними людьми Акаби", — написала Ранія у своєму блогу, опублікувавши фото.

А нещодавно на зустрічі з молодими підприємцями королева Ранія з'явилася у чорній об'ємній футболці та штанях кольору хакі. Образи темних відтінків теж пасує йорданській королеві.

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