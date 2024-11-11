Вона красуня: папараці зазнімкували королеву Мері на пляжі в купальнику

Нещодавно королева Данії Мері повернулася з відпустки, яку провела з дітьми в Австралії.

Минулого тижня папараці вдалося зазнімкувати Її Величність на пляжі, коли Мері насолоджувалася сонячними ваннами та плаванням. Фото королеви в купальнику поділилося видання Daily Mail, і слід зазначити 52-річна монарша особа перебуває в чудовій фізичній формі.

На ній був блідо-рожевий суцільний купальник без бретельок, а волосся зібране у високий пучок, щоб не намочити його в солоній воді. Королева перебуває у чудовій спортивній формі. Очевидці кажуть, що королева Мері відпочивала на пляжі зі своїми подругами.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Весь минулий тиждень Її Величність вже виконувала свої королівські обов'язки. А у вихідні відвідала щорічну пам'ятну церемонію, що відбулася у Церемоніальній залі Копенгагенського університету.

Нагадаємо, ми вже робили добірку фотографій і розповідали, який вигляд мають вінценосні пані у купальниках.

Королева Мері / Фото: Getty Images

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