Вона красуня: принц Хусейн поділився новим фото з вагітною дружиною принцесою Раджвою

Кронпринц Хусейн та його дружина Раджва, яка ось-ось вперше стане мамою, відвідали святковий захід разом з рештою членів родини – королем Абдаллою II, королевою Ранією, сестрами Хусейна – принцесами Іман та Сальмою та молодшим братом принцом Хашимом.

Наступного дня Хусейн опублікував у Instagram нове портретне фото з дружиною, зроблене цього знаменного дня. Його дружина зображена в тій самій червоній сукні з вишивкою від бренду з Саудівської Аравії HONAYDA (сама Раджва народилася в Саудівській Аравії). Сукня з накидкою, яка розшита бісером, підкреслює вже великий вагітний живіт принцеси. Принц Хусейн стоїть поруч, він зображений прямо, а його дружина стоїть напівбоком.

Нагадаємо, пара чекає на першу дитину, яка має з'явитися на світ влітку. Мати Хусейна, королева Ранія, вже готується до своєї нової ролі – бабусі.

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