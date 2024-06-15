Вона красуня: принцеса Кейт у білій переробленій сукні вийшла на парад Trooping the Color

Принцеса Уельська вперше з'явилася на публічному королівському заході з моменту, коли оприлюднила інформацію про своє захворювання.

Кетрін разом з дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї з'явилися на параді Trooping the Color і проїхалися в кареті, в той час, як її чоловік принц Вільям їхав верхи на коні разом із принцесою Анною та принцом Едвардом.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Принц Вільям, принц Едвард та принцеса Анна на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Кетрін, яка напередодні в Instagram опублікувала оновлену інформацію про стан свого здоров'я, приїхала на парад у приголомшливій білій сукні прямого силуету від Jenny Packham, яку переробили спеціально для заходу. У ній Кейт з'являлася в під час прогулянки торговим центром біля Букінгемського палацу перед коронацією короля Чарльза в травні 2023 року.

Принцеса Кейт на прогулянці торговим центром біля Букінгемського палацу, травень 2023 року / Фото: Getty Images

Образ принцеса доповнила білими туфлями Jimmy Choo на підборах, крислатим капелюхом Philip Treacy і замшевим чорним клатчем від Mulberry. Волосся Кетрін було зібрано в красиву зачіску, на обличчі був макіяж, а у вухах сережки з перлів у формі квітки Cassandra Goad. Також принцеса носила брошку ірландського гвардійського полку.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Це перша публічна поява принцеси Уельської цього року, оскільки вона востаннє виходила на публіку на Різдво 2023 року. Їй довелося відступити від громадських обов'язків після серйозної операції на черевній порожнині у січні та подальшого діагнозу раку.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта їхали в кареті з Кейт на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Зазначимо, що її присутність до останнього залишалася під сумнівом, оскільки принцеса Уельська все ще проходить лікування. Але, очевидно, її медична команда вважала, що Кейт може з'явитися на заході.

Раніше ми згадували всі одинадцять виходів Кетрін з параду Trooping the Color, а також докладніше розповідали про те, що ж це за такий парад і чому саме в цей день святкується день народження монарха.

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