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Вона красуня: вагітна принцеса Софія сходила з чоловіком на робочу зустріч

Вона красуня: вагітна принцеса Софія сходила з чоловіком на робочу зустріч

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Вагітна четвертою дитиною принцеса Софія чудово почувається і відвідала з чоловіком принцом Карлом Філіпом новий робочий захід.

Пара була присутня на зустрічі з членами Північного альянсу з політики в галузі дитячих технологій (NOCTA) у Стокгольмі.

Принцеса Софія, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, приїхала на захід у чорному жакеті, штанях та взута у шкіряні грубі черевики на підборах. На плечі у Софії висіла сумка з крокодилячої шкіри, волосся вона розпустила і зробила виразний денний макіяж, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка.

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

На одному знімку добре видно, як принцеса заходить до кімнати, кладучи руку на свій вагітний живіт. Це улюблений жест усіх вагітних, за який, до речі, часто свого часу критикували Меган Маркл – дружину принца Гаррі.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / © Getty Images
Принц Карл Філіп та принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Софія та принц Карл Філіп виховують трьох синів. Їхня четверта дитина, стать якої поки що залишається невідомою, з'явиться на світ у лютому.

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