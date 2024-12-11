Вона красуня: вагітна принцеса Софія у красивій вечірній сукні приїхала на банкет

Дружина принца Карла Філіпа, яка зараз вагітна четвертою дитиною, з'явилася на банкеті на честь Нобелівської премії 2024 року у Стокгольмській ратуші. Принцеса йшла під руку з Гері Равканом – американським генетиком.

Принцеса, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, була одягнена в розкішну кобальтову сукню, взута в туфлі-човники відтінку металік і тримала в руках мініатюрний чорний клатч.

Софія була у своїй весільній тіарі, сережках-висячках з камінням, волосся зібрала в низький пучок і зробила гарний вечірній макіяж. На зап'ясті у принцеси був діамантовий браслет, а на пальці каблучка.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Вбрання був дуже вдало підібране, сукня злегка підкреслювала вагітний живіт Софії, що помітно округлився.

Нагадаємо, для Софії та принца Карла Філіпа ця дитина стане четвертою. Пара вже виховує трьох синів.

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