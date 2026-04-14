ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

Вона любила яскравий макіяж: чому принцеса Діана відмовилася від фірмової синьої підводки у 90-х

Принцеса Діана була відома своїм фірмовим м'яким макіяжем і любила експериментувати з кольоровою підводкою для очей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
На початку своєї публічної кар'єри вона регулярно використовувала синю підводку для очей уздовж нижньої повіки. Цей сміливий відтінок підкреслював її виразні блакитні очі, додаючи яскравого акценту до звичайного макіяжу.

За словами її колишньої візажистки Мері Грінвелл, Діана завжди прагнула пробувати нові образи.

"Вона любила макіяж і любила експериментувати", - розповіла Грінвелл. «Справа не дійшла до того, щоб переходити від зелених тіней до синіх, а просто в експериментах, щоб зробити очі виразнішими», — цитує її слова instyle.

Незважаючи на свою популярність, синя підводка зникла з обличчя принцеси Діани незабаром після того, як вона стала членом британської королівської родини. Замість неї вона почала використовувати нейтральні відтінки, такі як бежевий, коричневий та білий.

Художник за гримом серіалу «Корона» припустив, що Діана використовувала синю підводку для очей, коли «почувалася вразливою».

Можливо, уміння контролювати свій макіяж і вибір яскравого відтінку, що поєднується з її нетрадиційною сапфіровою обручкою, — стало для юної принцеси кроком, який надає їй впевненості в собі, поки вона адаптувалася до палацового життя.

У 90-х візажистка Діани – Мері Грінвелл – переконала Діану відмовитися від яскраво-синьої підводки на користь більш класичних відтінків. «На нашій першій фотосесії, де вона сиділа в ліжку, схрестивши руки, ми вперше відійшли від синьої підводки і їй дуже сподобалося! Це дійсно змінило ситуацію», - розповіла вона журналу Stylist 2012 року.

«Я думаю, що бежеві та коричневі відтінки просто набагато красивіші. Ось і все». У той же час, за її словами, Діана була не проти експериментувати з більш стриманими образами, які підкреслювали її природні риси обличчя.

«Вона не відчувала необхідності в помітному макіяжі, тому віддавала перевагу стриманому макіяжу, що підходить для того чи іншого випадку». Виняток, навіть наприкінці 90-х? "Вона любила підкреслювати свої прекрасні очі і наносити багато туші", - пояснила Грінвелл.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie