Вона любила яскравий макіяж: чому принцеса Діана відмовилася від фірмової синьої підводки у 90-х

Принцеса Діана / © Associated Press

На початку своєї публічної кар'єри вона регулярно використовувала синю підводку для очей уздовж нижньої повіки. Цей сміливий відтінок підкреслював її виразні блакитні очі, додаючи яскравого акценту до звичайного макіяжу.

За словами її колишньої візажистки Мері Грінвелл, Діана завжди прагнула пробувати нові образи.

Принцеса Діана / © Associated Press

"Вона любила макіяж і любила експериментувати", - розповіла Грінвелл. «Справа не дійшла до того, щоб переходити від зелених тіней до синіх, а просто в експериментах, щоб зробити очі виразнішими», — цитує її слова instyle.

Незважаючи на свою популярність, синя підводка зникла з обличчя принцеси Діани незабаром після того, як вона стала членом британської королівської родини. Замість неї вона почала використовувати нейтральні відтінки, такі як бежевий, коричневий та білий.

Художник за гримом серіалу «Корона» припустив, що Діана використовувала синю підводку для очей, коли «почувалася вразливою».

Можливо, уміння контролювати свій макіяж і вибір яскравого відтінку, що поєднується з її нетрадиційною сапфіровою обручкою, — стало для юної принцеси кроком, який надає їй впевненості в собі, поки вона адаптувалася до палацового життя.

У 90-х візажистка Діани – Мері Грінвелл – переконала Діану відмовитися від яскраво-синьої підводки на користь більш класичних відтінків. «На нашій першій фотосесії, де вона сиділа в ліжку, схрестивши руки, ми вперше відійшли від синьої підводки і їй дуже сподобалося! Це дійсно змінило ситуацію», - розповіла вона журналу Stylist 2012 року.

«Я думаю, що бежеві та коричневі відтінки просто набагато красивіші. Ось і все». У той же час, за її словами, Діана була не проти експериментувати з більш стриманими образами, які підкреслювали її природні риси обличчя.

«Вона не відчувала необхідності в помітному макіяжі, тому віддавала перевагу стриманому макіяжу, що підходить для того чи іншого випадку». Виняток, навіть наприкінці 90-х? "Вона любила підкреслювати свої прекрасні очі і наносити багато туші", - пояснила Грінвелл.