Вона лукавить: Меган Маркл з'явилася у кольорі, який критикувала у своєму недавньому серіалі для Netflix

Дивно, але реальність і те, що герцогиня розповідала у своєму з чоловіком документальному проєкті, трохи розійшлися. Після "Мегсіту" герцогиня продовжує носити речі "сірої миші".

Несподівано Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися в новому відео, присвяченому благодійній ініціативі першого Фонду підтримки молоді у сфері відповідальних технологій (Responsible Technology Youth Power Fund). Герцоги Сассекські зателефонували переможцям програми телефоном і привітали їх особисто.

Меган Маркл та принц Гаррі / Скриншот з youtube The Telegraph

Пара мала дуже щасливий і милий вигляд, коли спілкувалася з молоддю, і це попри нещодавні розмови про їхнє ймовірне розлучення і труднощі у стосунках. Меган була одягнена дуже стильно, на ній були речі від американського бренду Bleusalt.

Лук складався з водолазки без рукавів і спідниці-олівця довжини міді, які герцогиня одягла, як комплект.

Меган Маркл і принц Гаррі / скриншот з youtube The Telegraph

Дивно те, що на відміну від попередніх образів, цей був досить бюджетним, адже ціна водолазки 140 доларів, а спідниці – 162 долари.

Вбрання, як у Меган Маркл, від бренду Bleusalt / Скриншот bleusalt.com

Вбрання, як у Меган Маркл, від бренду Bleusalt / Скриншот bleusalt.com

Образ Меган доповнила золотими сережками від бренду Lanvin, культовим браслетом The Love від Cartier і золотим годинником від Cartier, який раніше належав принцесі Діані.

Меган Маркл і принц Гаррі / Скриншот з youtube The Telegraph

Меган Маркл і принц Гаррі / Скриншот з youtube The Telegraph

Але окрім низької ціни, в цьому образі була ще одна деталь, яка викликала здивування – колір. Річ у тім, що в нещодавньому документальному серіалі Netflix, де Сассекси розповіли про своє життя в королівській родині, герцогиня обурювалася, що змушена була носити одяг нейтральних кольорів – бежевого, білого й чорного. За її словами, це було пов'язано з тим, що вона не могла носити такий самий відтінок вбрання, як ті, хто стоїть вище за титул, коли виконувала королівські обов'язки. Хоча насправді вона часто носила яскраві відтінки, що неодноразово фіксували фотографи.

Меган Маркл і принц Гаррі / Скриншот з youtube The Telegraph

Тепер, коли герцогиню ніщо з королівськими родичами вже не пов'язує, вона чомусь продовжує носити відтінки, які робили її "сірою мишею" у Британії.

Меган Маркл і принц Гаррі / Скриншот з youtube The Telegraph

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