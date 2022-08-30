Вона любила бути за кермом: авто принцеси Діани виставили на аукціон (фото)

Принцеса Діана любила їздити за кермом та часто потрапляла під приціли фотографів у своїх автомобілях.

Один з її автомобілів – Ford Escort RS Turbo S1 1985 року випуску був помічений перед аукціоном у Сільверстоуні. Він буде виставлений на продаж у Нортгемптоні.

Авто принцеси Діани / Фото: Getty Images

Чорний Ford Escort RS Turbo Series 1, яким керувала Діана, принцеса Уельська в період від 1985 по 1988 рік, як очікується, коштуватиме понад 100 000 фунтів стерлінгів. Розпродаж відбудеться напередодні 25-ї річниці смерті принцеси Уельської.

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді-аль-Файєдом, вони обоє не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани і Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний, хто залишився живим.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, якими були останні слова принцеси Діани перед смертю.

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