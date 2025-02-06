Вона любила це місце: який вигляд має будинок у Лондоні, де принцеса Діана жила до весілля з Чарльзом

До того моменту, як переїхати до палацу, юна леді Діана жила в орендованій квартирі з двома подругами.

6 лютого 1981 року принц Уельський Чарльз освідчився своїй коханій леді Діані Спенсер.

До того, як вийти заміж за спадкоємця британського престолу, юна леді Діана жила в орендованій квартирі в лондонському районі Челсі. Сьогодні на цьому будинку, де майбутня принцеса жила зі своїми подругами, висить іменна табличка, яка вказує на те, що саме тут мешкала Діана.

Принцеса Діана, 1980 рік, Лондон / Фото: Getty Images

Там написано, що вона жила тут від 1979-го до 1981 рок, перш ніж переїхати до Букінгемського палацу після весілля з принцом. Пізніше у своїх мемуарах принцеса розповідала, що вона дуже любила цю квартиру і той період свого життя, коли ще не стала об'єктом загальної уваги.

Будинок у Лондоні, де жила принцеса Діана до весілля з принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Папараці робили багато фотографій Діани Спенсер біля цього будинку. Вони влаштовували справжнє полювання за нею, а королівська родина не поспішала захищати майбутню принцесу.

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