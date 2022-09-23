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Вона любила пожартувати: автор останнього ювілейного портрета Єлизавети II розповів кумедну історію про знімання з королевою

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Вона любила пожартувати: автор останнього ювілейного портрета Єлизавети II розповів кумедну історію про знімання з королевою

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Напередодні похорону опублікували останній офіційний портрет королеви Єлизавети II. На фото монархиня усміхалася і мала чудовий вигляд.

Фотограф Ранальд Макечні, який є автором цього портрета, розповідає кумедну історію, яка сталася під час знімань у травні 2022 року, напередодні святкування платинового ювілею королеви.

Того дня він прибув до Віндзора, щоб сфотографувати монархиню. І ось що він згадує:

"Вона прийшла і увійшла до кімнати, і ми привіталися, потім вона просто подивилася на мене і спитала: "Що тобі потрібно? А я сказав: "Ну, я хочу, щоб ви усміхалися та мали щасливий вигляд". Вона озирнулася на мене і сказала: "Ну, ти мене не примусиш, — згадує фотограф і продовжує: Я сказав: "Ну, ви можете спробувати", і вона засміялася", — пише people.

Камілла, Чарльз та королева Єлизавета II / © Associated Press
Камілла, Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Фотограф додав, що Єлизавета II звикла позувати перед камерами та працювати з нею було нескладно. Королева позувала в небесно-блакитній сукні та улюбленому перлинному намисті, яке вона носила все життя і про яке ми писали раніше. Перлинне намисто з трьох ниток було подароване Єлизаветі її батьком. Король Георг VI помер, коли їй було лише 25 років, але вона носила його подарунок усе своє життя.

Цей портрет вперше було випущено на ознаменування початку святкування платинового ювілею в червні. Він був зроблений у вестибюлі Вікторії у Віндзорському замку 25 травня 2022 року. На задньому плані зображені Кругла башта замку та статуя короля Карла II, яка стоїть у чотирикутнику замку. в цій самій сукні та пальті зверху монархиня з'явилася на Trooping the Color – параді на честь свого дня народження і вийшла на балкон до публіки.

Королева Єлизавета II із сім'єю на балконі Букінгемського палацу під час святкування свого платинового ювілею правління 2022 року / © Associated Press
Королева Єлизавета II із сім'єю на балконі Букінгемського палацу під час святкування свого платинового ювілею правління 2022 року / Фото: Associated Press

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