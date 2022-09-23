Вона любила пожартувати: автор останнього ювілейного портрета Єлизавети II розповів кумедну історію про знімання з королевою

Фотограф Ранальд Макечні, який є автором цього портрета, розповідає кумедну історію, яка сталася під час знімань у травні 2022 року, напередодні святкування платинового ювілею королеви.

Того дня він прибув до Віндзора, щоб сфотографувати монархиню. І ось що він згадує:

"Вона прийшла і увійшла до кімнати, і ми привіталися, потім вона просто подивилася на мене і спитала: "Що тобі потрібно? А я сказав: "Ну, я хочу, щоб ви усміхалися та мали щасливий вигляд". Вона озирнулася на мене і сказала: "Ну, ти мене не примусиш, — згадує фотограф і продовжує: Я сказав: "Ну, ви можете спробувати", і вона засміялася", — пише people.

Камілла, Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Фотограф додав, що Єлизавета II звикла позувати перед камерами та працювати з нею було нескладно. Королева позувала в небесно-блакитній сукні та улюбленому перлинному намисті, яке вона носила все життя і про яке ми писали раніше. Перлинне намисто з трьох ниток було подароване Єлизаветі її батьком. Король Георг VI помер, коли їй було лише 25 років, але вона носила його подарунок усе своє життя.

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Цей портрет вперше було випущено на ознаменування початку святкування платинового ювілею в червні. Він був зроблений у вестибюлі Вікторії у Віндзорському замку 25 травня 2022 року. На задньому плані зображені Кругла башта замку та статуя короля Карла II, яка стоїть у чотирикутнику замку. в цій самій сукні та пальті зверху монархиня з'явилася на Trooping the Color – параді на честь свого дня народження і вийшла на балкон до публіки.

Королева Єлизавета II із сім'єю на балконі Букінгемського палацу під час святкування свого платинового ювілею правління 2022 року / Фото: Associated Press

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