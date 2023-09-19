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Вона любила просту їжу: що їла на сніданок принцеса Діана

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Вона любила просту їжу: що їла на сніданок принцеса Діана

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Колишній королівський шефкухар розповів про улюблений сніданок принцеси Діани.

Принцеса Уельська надавала перевагу вегетаріанській їжі ніж м'ясним стравам, і, за словами колишнього королівського шефкухаря Даррена Макгрейді, який працював на королівську сім'ю 15 років, вона любила їсти яйця на сніданок.

Шеф розповів, що Діана любила просту їжу, якою вона могла насолоджуватися зі своїми синами, принцами Вільямом та Гаррі. А однією з її улюблених страв були яйця "Сюзетт". Ця страва складається з печеної картоплі та яєць.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / © Getty Images
Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

"Яйце Сюзетт — ви розумієте, чому вони були однією з улюблених страв принцеси Діани. Вона просила їх як мінімум раз на тиждень. Їй сподобалося яйце-пашот зверху, трохи голландського соусу і трохи шпинату знизу", — розповідає шеф, пише express.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше друга дружина короля Чарльза — королева Камілла — розповіла, від якої страви її чоловік не відмовиться ніколи.

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Дата публікації
Перегляди
257
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