Вона любила танцювати: про хобі принцеси Діани знімуть новий фільм

Принцеса Діана любила танцювати і особливо ніжно любила балет. Вона навіть відвідувала танцювальні уроки, хоча це її захоплення не підтримував її чоловік Чарльз.

Стало відомо, що про любов Діани до танців знімуть фільм. У документальній стрічці буде розказано історію викладачки танців Енн Аллан, яка навчала принцесу Уельську танцям. Зокрема вона була відповідальною за підготовку королівської особи до її знаменитого танцю в Білому домі з актором Джоном Траволтою.

90-хвилинний фільм є відтворенням книжки Енн Аллан "Танці з Діаною: Мемуари".

Енн Аллан "Танці з Діаною: Мемуари", фото: instagram.com/dancingwithdianabook/

"У той час, проведений з принцесою, мені так пощастило стати свідком не тільки глибокої любові Діани до танцю, а й набагато більш особистої сторони її натури. Я сподіваюся, що глядачі документального фільму оцінять цей свіжий погляд, а також відкриють для себе глибше розуміння того, наскільки незвичайною вона була", — сказала Енн в інтерв'ю журналу People.

Коли її книжка була опублікована, Аллан пояснила, що написала її частково для своєї чотирирічної онучки і щоб поділитися "іншою стороною Діани, її танцювальною стороною, її внутрішньою красою".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Вона любила танцювати. У ту хвилину, коли вона починала рухати руками, можна було побачити, які почуття це у неї викликало. Вона вміла бути собою. Вона любила рухатися і веселитися", — додавши, що пам'ятає, як Діана була "приголомшена" після танцю з Траволтою 1985 року. "Це було абсолютно чудово", — сказав Аллан.

Також відомо, що заняття танцями для принцеси Діани стали тим безпечним місцем, де вона могла ділитися як своїми радощами, так і своїми смутками: "Якщо щось було в неї на думці, вона говорила про це", — згадує Аллан. "Пізніше були дні, коли вона приходила і просто трохи розмовляла".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У фільмі покажуть період із 1981 року та наступні дев'ять років, які Діана провела у танцювальному класі. Її вчителька танців розділила з принцесою біль її важкого шлюбу з Чарльзом, радість материнства та боротьбу з булімією.

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