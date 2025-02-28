Вона мала два прізвиська: стало відомо, як називали Меган Маркл у палаці

Меган Маркл і принц Гаррі п'ять років тому склали з себе королівські обов'язки, а про їхнє життя в палаці пишуть досі.

Том Квінн у своїй новій "королівській" книжці під назвою "Так, мем: Таємне життя королівських слуг" наводить слова членів королівського персоналу, які розповідають про той час, коли Меган була членом королівської родини і жила з принцом Гаррі в палаці.

Один зі слуг стверджував, що герцогиню прозвали "містичною Мег", тому що вона була "новою та пробудженою".

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Це правда, що якийсь час її прізвисько було "важка герцогиня", але в неї були й інші, більш доброзичливі прізвиська, зокрема "містична Мег", яке з'явилося тому, що вона була такою сучасною, такою пробудженою у багатьох речах", — цитує книжку express.co.uk.

Інший співробітник королівської сім'ї повідомив, що Меган, яку також називали "важкою герцогинею", було непросто змиритися зі своїм новим королівським життям.

"Вона могла бути важкою, тому що їй було важко жити, намагаючись намацати свій шлях і розібратися в хитросплетіннях середньовічної, заплутаної системи".

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

За словами автора, ще однією проблемою герцогині, коли вона ще була королівською особою, були "слуги": "Меган одночасно подобалося, коли за неї все робила домашня прислуга, і в той же час вона це ненавиділа. Меган не завжди ладнала зі своїми співробітниками, хоча в цьому не було її провини — вона просто не звикла до цього, як Гаррі. Тому в один момент вона могла бути дуже доброзичливою, можливо, навіть надто, обіймати персонал і намагатися потоваришувати з ними, а наступного моменту її дратувало те, що вони не реагували миттєво у будь-який час дня та ночі на її прохання".

Раніше ми писали, що чоловік королеви Єлизавети II мав прізвисько для Меган Маркл.

Меган Маркл та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, навіщо Меган Маркл скопіювала образ принцеси Діани.

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