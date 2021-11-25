Вона мало не померла: анонімне джерело розповіло про стан здоров'я княгині Шарлін

Вона мало не померла: анонімне джерело розповіло про стан здоров'я княгині Шарлін

Здоров'я княгині Монако, як і раніше, викликає серйозні побоювання.

Нещодавно анонімне джерело заявило pagesix.com, що палац приховує справжню правду про здоров'я княгині Шарлін.

Друзі княгині стурбовані тим, що королівська родина Монако недооцінює серйозність становища, в той час як стан княгині близький до критичного: "Це несправедливо, що вона зображується людиною, яка має психічну чи емоційну проблему, — анонімно поділився один із друзив Шарлін. — Ми не знаємо, чому палац применшує значення того, що вона мало не померла у Південній Африці”.

Джерело зазначило, що 43-річна принцеса Шарлін страждала від тяжкої інфекції вуха, носа та горла, яка призвела до "серйозних проблем з носовими пазухами та ковтанням, що виникли в результаті перенесеної раніше операції".

"Вона не могла їсти тверду їжу понад шість місяців через всі перенесені нею операції, — сказало джерело. — Вона могла приймати рідину тільки через трубочку, тому вона втратила майже половину своєї ваги".

Також було підкреслено, що принцеса Шарлін "точно, не втрачає розум і не страждає на серйозні проблеми психічного здоров'я".

Джерело звинуватило принца Альбера в тому, що в інтерв'ю Рeople він зробив кілька натяків, які можуть призвести до помилкових висновків про стан здоров'я Шарлін.

Зокрема, принц зазначив, що рішення звернутися по медичну допомогу лише через кілька днів після повернення до Монако було прийнято подружжям спільно з братами Шарлін. Альбер розповів, що 43-річна принцеса страждає від глибокого "виснаження, як емоційного, так і фізичного".

За словами 63-річного Альбера, повернення Шарлін до Монако після шести місяців у Південній Африці "відбулося досить добре в перші кілька годин, а потім стало очевидно, що вона нездорова".

За його словами, її нинішній стан є результатом "кілька факторів, які є суто особистими". Він додав: "Вона була явно виснажена як фізично, так і емоційно. Вона була пригнічена і не могла справлятися зі службовими обов'язками, життям загалом або навіть сімейним життям".

"Оскільки я знаю, що ходять чутки, дозвольте мені сказати: це не COVID, — сказав Альбер. — І це не пов'язано з раком. Це не проблема особистих стосунків. І якщо ви хочете обговорити ще одне припущення, воно взагалі не пов'язане із пластичною хірургією".

Також князь Альбер зазначив: "Шарлін ніколи не говорила про ці проблеми — але вони, на жаль, є, і нам потрібний простір і усамітнення, щоб вирішити їх. Тому я прошу всіх зрозуміти це і, будь ласка, дайте моїй родині спокій на найближчі тижні".

Цим інтерв'ю принц спровокував хвилю чуток про можливі проблеми із психічним здоров'ям Шарлін. Також з'явилися чутки, що Шарлін знаходиться у клініці у Швейцарії і що ця клініка спеціалізується на лікуванні деяких видів залежностей.

Таким чином, на сьогоднішній день можна констатувати: принц Альбер туманно натякає на деякі проблеми в житті Шарлін і загальне виснаження, моральне і фізичне, ймовірно, частково пов'язане з лор-інфекцією.

Таємничі друзі продовжують наполягати на тому, що всі проблеми Шарлін пов'язані виключно з лор-інфекцією і занепокоєння викликає тільки її фізичне здоров'я.

Місцезнаходження Шарлін на цей момент невідоме, як і її стан, і наявність у неї будь-яких проблем із психічним здоров'ям.

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