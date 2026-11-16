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Вона - майбутня королева: принцеса Естель влаштувалася на стажування до шведського палацу і поділилася враженням
Дочка кронпринцеси Швеції Вікторії — принцеса Естель, розпочала своє стажування у Королівському палаці, супроводжуючи свого діда, короля Карла XVI Густава, на кількох зустрічах.
Принцеса Естель Шведська, друга в чергу на престол, зробила важливий крок до свого майбутнього трону, тісно співпрацюючи зі своїм дідом, королем Карлом XVI Густавом. Більше того, вона дебютувала в акаунті королівської родини в Instagram, особисто написавши свій перший пост.
Дочка кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля проходила свого роду шкільне стажування у Королівському палаці в Стокгольмі, де отримала безпосередні знання про роботу установи, яку вона має очолити в майбутньому.
І вона поділилася своїм досвідом у власних словах на сторінках палацу у соціальних мережах. Принцеса пояснила, що ділила свій час між палацом та PREKS, культурним фондом, що носить її ім'я.
"Серед іншого, мені вдалося супроводжувати свого діда на деякі з його зустрічей, які я знайшла дуже цікавими і з яких багато чого навчилася", - написала вона.
Вона також написала це з відділу комунікацій, одного із місць, де проходила стажування. «Я пишу ці рядки звідси», — пояснює вона у своєму посту, перш ніж подякувати всім співробітникам, які дали можливість дізнатися про їхню роботу.
«Велике дякую моєму дідові та його команді», — пише Естель, перш ніж згадати різні відділи, які її прийняли на це стажування.
Принцеса була одягнена в стриманий, затишний осінній ансамбль у шоколадно-коричневій гамі: кардиган з довгими рукавами, круглим вирізом горловини і застібкою на дрібні світлі ґудзики спереду, коротку плісовану картату мініспідницю і взута у замшеві балетки. Волосся 14-річної дівчини було гладко зібране у високий хвіст, а у вухах видно невеликі лаконічні сережки.