Вона - майбутня королева: принцеса Естель влаштувалася на стажування до шведського палацу і поділилася враженням

Король Карл XVI Густав та принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

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Принцеса Естель Шведська, друга в чергу на престол, зробила важливий крок до свого майбутнього трону, тісно співпрацюючи зі своїм дідом, королем Карлом XVI Густавом. Більше того, вона дебютувала в акаунті королівської родини в Instagram, особисто написавши свій перший пост.

Дочка кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля проходила свого роду шкільне стажування у Королівському палаці в Стокгольмі, де отримала безпосередні знання про роботу установи, яку вона має очолити в майбутньому.

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Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

І вона поділилася своїм досвідом у власних словах на сторінках палацу у соціальних мережах. Принцеса пояснила, що ділила свій час між палацом та PREKS, культурним фондом, що носить її ім'я.

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Король Карл XVI Густав і принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

"Серед іншого, мені вдалося супроводжувати свого діда на деякі з його зустрічей, які я знайшла дуже цікавими і з яких багато чого навчилася", - написала вона.

Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Вона також написала це з відділу комунікацій, одного із місць, де проходила стажування. «Я пишу ці рядки звідси», — пояснює вона у своєму посту, перш ніж подякувати всім співробітникам, які дали можливість дізнатися про їхню роботу.

«Велике дякую моєму дідові та його команді», — пише Естель, перш ніж згадати різні відділи, які її прийняли на це стажування.

Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Принцеса була одягнена в стриманий, затишний осінній ансамбль у шоколадно-коричневій гамі: кардиган з довгими рукавами, круглим вирізом горловини і застібкою на дрібні світлі ґудзики спереду, коротку плісовану картату мініспідницю і взута у замшеві балетки. Волосся 14-річної дівчини було гладко зібране у високий хвіст, а у вухах видно невеликі лаконічні сережки.

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Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

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