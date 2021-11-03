Майбутня королева Швеції - кронпринцеса Вікторія - розповіла про свій несподіваний діагноз

Шведська кронпринцеса Вікторія розповіла про своє рідкісне захворювання.

Майбутня королева Швеції страждає на прозопагнозію — це розлад сприйняття обличчя, при якому здатність впізнавати обличчя втрачена, але при цьому здатність впізнавати предмети загалом збережена.

Це означає, що кронпринцеса щосили намагається впізнавати обличчя людей, включаючи своє власне, і, можливо, саме з цієї причини вона практично завжди носить однакову зачіску.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Кронпринцеса Вікторія розповіла, що цей діагноз їй поставили 2008 року, і в інтерв'ю шведському журналу Foraldrakraft вона заявила:

"Мені дуже важко запам'ятовувати імена та обличчя, і це великий недолік для мене, тому що, очевидно, я зустрічаю дуже багато людей. Я дійсно намагаюся вивчити імена та обличчя, але вони просто не приживаються".

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

Національна служба охорони здоров'я заявляє, що "сліпота обличчя часто вражає людей від народження і зазвичай є проблемою, з якою людина стикається більшу частину чи все життя". Є два типи розладу: що розвивається, коли людина страждає на це захворювання без пошкодження головного мозку, і набута прозопагнозія, коли у людини вона розвивається після ушкодження мозку, часто після інсульту або травми голови, пише Hello!. Спеціального лікування прозопагнозії не існує, тоді як "компенсаторні стратегії, що базуються на контекстних підказках", можуть бути найкращим способом керувати симптомами.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та їхні діти / Getty Images

Раніше кронпринцеса ніколи не розповідала про це захворювання.

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