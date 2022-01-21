Вона майбутня королева Норвегії: принцеса Інгрід Олександра святкує 18-річчя

Сьогодні своє 18-річчя святкує майбутня королева Норвегії – принцеса Інгрід Олександра – старша дочка кронпринца Хокона та кронпринцеси Метте-Маріт. Розповідаємо вам кілька фактів із біографії дівчини.

1. Її Королівська Високість Інгрід Олександра, принцеса Норвегії народилася 21 січня 2004 року в шпиталі Rikshospitalet в Осло і отримала при народженні титул принцеси Норвегії.

Принцеса Інгрід Олександра з мамою принцесою Метте Маріт / Getty Images

2. Дівчина посідає друге місце в лінії спадкування престолу після свого баться кронпринца Хокона. Коли він стане королем Норвегії, посівши місце свого батька короля Харальда V, його дочка Інгрід стане спадковою принцесою Норвегії.

Принцеса Інгрід Олександра, її батько кронпринц Хокон та дідусь — король Харальд V / Getty Images

3. Інгрід Олександра має старшого одноутробного брата Маріуса (він не є претендентом на трон, тому що він перша дитина принцеси Метте-Марит, народжена в іншому шлюбі) і молодшого брата принца Сверре Магнуса, який народився 3 грудня 2005 року.

Принцеса Інгрід Олександра з братом Сверре / Getty Images

4. Коли принцесі Інгрід було 2 роки, вона пішла до дитячого садка, а в 6 років вступила до школи Jansløkka barneskole в Аскері, місцевої державної школи. Її батьки вибрали школу, бо хотіли, щоб у неї було звичайне дитинство. У газетних повідомленнях йшлося, що принцеса Інгрід Олександра ходитиме до школи пішки зі своїм зведеним братом, і місцеві жителі можуть очікувати, що час від часу вони зустрічатимуть її у товаристві зі своїми однокласниками на шкільних екскурсіях. Шкільні чиновники сподівалися перетворити школу на місце, де принцеса могла б завести друзів та отримати деяке полегшення від суспільної уваги. 2014 року принцеса перейшла до приватної англомовної міжнародної школи в Осло, її батьки заявили, що це було зроблено для того, щоб Інгрід вільно говорила англійською.

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

5. Принцеса займалася серфінгом та виграла золоту медаль на чемпіонаті Норвегії з серфінгу серед юніорів у жовтні 2020 року. Також вона захоплюється лижним спортом та кікбоксингом.

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

Очікується, що принцеса стане першою жінкою-монархинею Норвегії після королеви Маргрете I, яка правила Норвегією, Данією та Швецією з кінця 1380-х років до своєї смерті 1412 року.

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