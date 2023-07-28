Вона має лайфгак: як принцесі Кейт вдається непомітно відвідувати публічні місця

Принцеса Уельська Кетрін – одна з найвідоміших жінок у світі. Варто їй прийти до якогось музею чи на виставку, про це одразу ж напишуть усі ЗМІ. Але Кейт знайшла спосіб, як виходити в публічні місця та залишатися непоміченою.

За словами автора Тіни Браун, принцеса Уельська здійснює таємні поодинокі поїздки до відомих музеїв та художніх галерей. Такі візити припадають на ранній ранковий час, зазвичай близько 8 ранку, і до того, як починають прибувати інші люди. Що дозволяє Кетрін залишатися максимально непоміченою фотографами.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У своїй книжці "Палацові папери" Браун пише, що сольні прогулянки Кейт мають місце для того, щоб "підживлювати її внутрішнє життя", а також дозволяють їй займатися тим, що їй подобається, пише express.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кетрін відома своєю любов'ю до мистецтва і здійснює такі візити в такий ранній час для того, щоб мати можливість займатися тим, що їй подобається. Нагадаємо, Кейт Міддлтон вивчала мистецтво у Сент-Ендрюському університеті, який закінчила 2005 року. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом.

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