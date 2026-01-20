- Дата публікації
Вона майже не змінилася: який вигляд мала княгиня Монако Шарлін десять років тому
У зв’язку з трендом, що набирає популярності, в соцмережах «2026 — це новий 2016», ми згадуємо, який вигляд десять років тому мала княгиня Монако Шарлін та її діти.
На цьому знімку Шарлін, її чоловік князь Альбер II та діти — принц Жак та принцеса Габріелла, зображені у грудні 2016 року на церемонії вручення різдвяних подарунків у палаці Монако.
Шарлін тоді було 37 років, а її дітям-близнюкам по два роки.
Напередодні нового 2026 року, десять років потому, Шарлін, Альбер II і діти так само відкривали святкову ялинку в Монако. На фотографії можна побачити, як змінилися та виросли Жак та Габріелла. А ось княгиня практично не змінилася, хіба що тепер її біляве волосся стало довшим.
