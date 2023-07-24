Вона – міцний горішок: королівський експерт розкрив головний секрет принцеси Кейт

Кейт Міддлтон стала принцесою восени 2022 року. Це сталося після смерті королеви Єлизавети II та сходження на престол короля Чарльза III, який і дав титул Уельських своєму старшому синові Вільяму та його дружині Кетрін.

За 12 років шлюбу із принцом Вільямом змінився не лише стиль принцеси Уельської. Зазнав змін і її характер. Вона стала твердішою і впевненішою в собі, хоча на публіці ми бачимо Кейт часто, як м'яку та ніжну дружину та хранительку домашнього вогнища.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Королівський експерт Валентин Лоу у матеріалі Page Six розповів, що насправді Кейт Міддлтон має жорсткіший характер, ніж це демонструється на публіці.

"Цікаво, що за лаштунками вона набагато більш сталева, набагато жорсткіша, ніж ми думаємо", — каже експерт. "Вона симпатична жінка, що гарно одягається, мило усміхається, займається благодійністю", — пояснив автор. І додав, що Кейт аж ніяк не така м'яка у реальному житті, якою її звикла бачити публіка.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також читайте Літній гардероб принцеси Уельської: улюблені образи на кожен день

Сталевий характер Кетрін помітили після виходу скандального інтерв'ю Меган та Гаррі Опрі Вінфрі. Королівський палац змушений був реагувати на інтерв'ю та випустити заяву у відповідь на те, що Сасекські звинувачували родину в расизмі і не лише. І в цій відповіді була фраза: "Незважаючи на те, що деякі спогади можуть різнитися, до них ставляться дуже серйозно, і сім'я обговорюватиме їх у приватному порядку".

Валентин Лоу стверджує, що цю фразу "спогади можуть різнитися" вигадав прессекретар принца Вільяма, але саме Кейт була людиною, яка наполягла на тому, щоб саме ця фраза потрапила до фінальної версії тексту. Кейт хотіла, щоб цей рядок залишився в заяві, щоб версію подій Маркл і Гаррі не було прийнято за правду.

Принц і принцеса Уельські Royal Ascot / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська чудово усвідомлює, що "колись вона стане королевою", і "дуже ретельно думає про довгострокову безпеку, силу і стабільність королівської родини як інституту", — вважає експерт. Нам здається, у неї чудово виходить.

Читайте також: