Вона міцний горішок: згадуємо п'ять випадків госпіталізацій королеви Єлизавети II

95-річна королева Єлизавета II відома своїм міцним здоров'ям. Але новина про те, що Її Величність провела ніч в госпіталі, змусила багатьох похвилюватися.

Королева була госпіталізована до лікарны короля Едуарда VII в середу ввечері для того, щоб пройти обстеження і здати аналізи. Її лікарі рекомендували монархині це зробити.

Це стало першим перебуванням Єлизавети II в госпіталі за останні вісім років. "Дотримуючись медичних порад відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в гарному настрої", — йдеться у заяві Букінгемського палацу, випущеній в четвер.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II рідко скаржиться на здоров'я. Раніше вона зверталася до приватної лондонської клініки 2013 року, коли у неї стався напад гастроентериту, пише Hello!. А до цього госпіталізація королеви була 2003 року, коли монархині зробили дві операції на коліні і операцію з видалення двох невеликих пошкоджень на обличчі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Перший раз королева Єлизавета II була госпіталізована до лікарні 1982 року, у віці 56 років. Їй тоді видалили зуб мудрості. Це було також в лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона. Нагадаємо, в цій самій лікарні в березні 2021 року лікувався принц Філіп. Але, на жаль, він помер у віці 99 років через три тижні після виписки. Пізніше назвали причину смерті герцога Единбурзького — це старість.

2018 року королева Єлизавета II перебувала на денному стаціонарі після того, як їй зробили процедуру з видалення катаракти з ока.

Сьогодні монархиня почувається добре, вона сповнена сил і енергії. І, до речі, від коронавірусу вакцинована.

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