Вона могла б вижити: охоронець принцеси Діани назвав фатальну помилку, яка її вбила

Принцеса Уельська загинула в автомобільній аварії у Парижі 31 серпня 1997 року. Але, на думку колишнього співробітника Діани, цієї трагедії могло б і не статися.

Колишній охоронець принцеси Лі Сансум випустив нову книжку, де детально описує свій досвід охорони найвідомішої жінки у світі. Містер Сансум був частиною команди захисту Мохамеда та Доді Аль-Файєдів, тому коли Доді та Діана почали зустрічатися влітку 1997 року, колишній Королівський військовий поліцейський зав'язав близькі стосунки з принцесою. Йому було доручено наглядати за Діаною та двома її синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі, під час їхнього перебування на віллі пана Аль-Файєда в Сен-Тропе, пише express.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Містер Сансум не працював тієї ночі, коли Діана та Доді загинули в автокатастрофі в Парижі. І він вважає, що якби він був, принцеса могла б бути ще живою. В інтерв'ю The Sun раніше цього місяця колишній офіцер охорони розповів, що, на його думку, спричинило смерть Діани.

"Це міг бути я в тій машині. Ми тягнули соломинку, щоб визначити, хто супроводжуватиме Тревора (охоронець Діани, який був на передньому сидінні автомобіля і єдиний, що вижив в аварії) тими вихыдними. Коли я дізнався, що в аварії вони не були пристебнуті ременями безпеки, я зрозумів, чому вони не вижили. Я завжди наполягав на цьому", - заявив він.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Експерт з особистої охорони додав, що для сім'ї Аль-Файєда було стандартною практикою пристібати ремені безпеки на вимогу Мохамеда. Також відомо, що пан Ріс-Джонс був пристебнутий ременем безпеки під час аварії, у той час як інші стверджували, що жоден із пасажирів не був пристебнутий ременями безпеки.

У своїй книжці Сансум написав: "Під час розслідування основна увага приділялася ременям безпеки і тому факту, що люди, які загинули в авіакатастрофі — Діана, Доді та Анрі Поль — не були пристебнуті ременями безпеки. Був пристебнутий тільки Тревор і він вижив".

"Моєю початковою реакцією на звістку про аварію було питання, як це могло статися — вони їхали в надійній машині, і я не міг уявити, як троє людей могли ось так загинути на вулицях Парижа. Але потім я побачив стан автомобіля. Пізніше, коли я дізнався, що вони не були пристебнуті ременями безпеки, я почав розуміти, чому вони не вижили", — сказав охоронець.

Також пан Сансум у своїй книжці, яка надійшла у продаж у четвер, він сказав: "Я ні на мить не вірю, що МІ-6 влаштувала вбивство Діани".

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Відомо, що Анрі Поль, водій чорного Мерседеса, перебував у стані алкогольного сп'яніння та приймав ліки, що відпускаються за рецептом, коли сів за кермо вночі 31 серпня 1997 року.

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