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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Вона мила: японська принцеса Како у небесно-блакитній сукні з квітковою вишивкою показалася у Бразилії

Японська принцеса перебуває з офіційним візитом у Бразилії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како відвідала церемонію привітання у Бразильському товаристві японської культури Бункьо в Сан-Паулу.

Там Її Величність з’явилася у ніжному образі. На ній була закрита небесно-блакитна сукня з довгими рукавами, прикрашена ніжно-рожевою і блакитною квітковою вишивкою на спідниці.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Аутфіт Како доповнила білими шкіряними туфлями на стійких підборах і білим клатчем.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса зробила елегантну зачіску і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, шию — ланцюжком із блакитним каменем і перлиною.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Како в елегантному вбранні і з лопатою посадила дерево.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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