Вона мила: японська принцеса Како у небесно-блакитній сукні з квітковою вишивкою показалася у Бразилії

Принцеса Како / © Associated Press

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Принцеса Како відвідала церемонію привітання у Бразильському товаристві японської культури Бункьо в Сан-Паулу.

Там Її Величність з’явилася у ніжному образі. На ній була закрита небесно-блакитна сукня з довгими рукавами, прикрашена ніжно-рожевою і блакитною квітковою вишивкою на спідниці.

Принцеса Како / © Associated Press

Аутфіт Како доповнила білими шкіряними туфлями на стійких підборах і білим клатчем.

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Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса зробила елегантну зачіску і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, шию — ланцюжком із блакитним каменем і перлиною.

Принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Како в елегантному вбранні і з лопатою посадила дерево.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Японська принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images