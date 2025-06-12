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Вона мила: японська принцеса Како у небесно-блакитній сукні з квітковою вишивкою показалася у Бразилії
Японська принцеса перебуває з офіційним візитом у Бразилії.
Принцеса Како відвідала церемонію привітання у Бразильському товаристві японської культури Бункьо в Сан-Паулу.
Там Її Величність з’явилася у ніжному образі. На ній була закрита небесно-блакитна сукня з довгими рукавами, прикрашена ніжно-рожевою і блакитною квітковою вишивкою на спідниці.
Аутфіт Како доповнила білими шкіряними туфлями на стійких підборах і білим клатчем.
Принцеса зробила елегантну зачіску і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, шию — ланцюжком із блакитним каменем і перлиною.
Нагадаємо, принцеса Како в елегантному вбранні і з лопатою посадила дерево.