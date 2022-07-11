"Вона надзвичайно потужна": пес Патрон показав фугасну міну

Пес Патрон продовжує вести свою корисну рубрику "Навчання мінної безпеки".

Цього разу в його акаунті з'явилося відео, на якому друг Патрона – піротехнік ДСНС Василь Хміль – розповідає про фугасні протитанкові і протипіхотні мінни. Він показав, який вигляд вони мають, і розповів, де вони можуть бути встановлені.

Василь зазначив, якщо ви знайшли подібну міну, то в жодному разі не підходьте до неї, не чіпайте, повідомте людей про небезпеку і зателефонуйте 101.

"Один із дуже небезпечних типів мін — фугасні — вражають як і людей, так і предмети силою свого вибуху. Ці міни надзвичайно потужні: виводять з ладу велику військову техніку, а від звичайної автівки залишається лише каркас… Як їх відрізнити та де вони можуть знаходитись — дізнайтесь у новому відео", - зазначено у дописі.

Нагадаємо, раніше Патрон показав вибухонебезпечний предмет, який він знайшов під час служби.

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