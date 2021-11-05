Вона наполеглива: Меган Маркл здійснює особисті дзвінки сенаторам США

Нещодавно Меган, герцогиня Сассекська, опублікувала відкритого листа, який написала членам Конгресу Сполучених Штатів на підтримку комплексної програми оплачуваної відпустки для новоспечених батьків.

Дружина британського принца дуже переймається тим, що новоспечені батьки в США не мають права на оплачувану декретну відпустку і прагне якось цю ситуацію змінити.

Її прагнення вже перетинають усі кордони. Як повідомляє видання Politico, Меган особисто телефонує членам Конгресу, щоб поговорити про це. Двоє сенаторів від республіканської партії заявили нещодавно, що Меган зателефонувала їм на особистий телефон, і представилася герцогинею Сассекською. Водночас її номер був засекречений на екрані.

Герцогиня Меган / Getty Images

Шеллі Мур Капіто розповіла, що була здивована такому дзвінку Меган. А сенатор Кірстен Гілібранд повідомила, що саме вона дала особисті номери колег Меган, додавши: "Вона збирається зателефонувати деяким іншим людям, тому я повідомила їх про це заздалегідь. Вона хоче бути частиною робочої групи, яка працюватиме над законом про тривалу оплачувану відпустку, і так і буде. Чи буде це здійснено зараз чи пізніше, вона буде частиною групи жінок, які, ми сподіваємось, разом працюватимуть над цим".

У своєму відкритому листі Меган говорила: "Оплачувана відпустка має бути національним правом, а не клаптиковим варіантом, обмеженим тими, чиї роботодавці дотримуються відповідних правил, або тими, хто живе в одному з небагатьох штатів, де існує програма відпусток. Якщо ми збираємося створити нову еру політики "передусім", давайте зробимо так, щоб вона включала в себе сильну програму оплачуваних відпусток для кожного американця, яка гарантована, доступна та заохочується без стигми та покарання".

Герцогиня Меган та її син Арчі / Getty Images

Також герцогиня говорила, що вона має можливість бути з її маленькими дітьми стільки, скільки необхідно і не потребувати нічого, але так пощастило не всім.

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